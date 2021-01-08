Сегодня, 8 января, в Нижегородскую область придёт временное, но долгожданное потепление. Продлится оно субботу и воскресенье, после чего регион снова накроют серьёзные холода.Вечером и в ночь на 9 января температура воздуха в Нижнем Новгороде поднимется до -2 градусов. Ночью синоптики обещают -4-3 градуса. На протяжении всего дня может идти небольшой снег. Влажность воздуха будет варьировать от 91% до 94%, а атмосферное давление составит 749-753 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра прогнозируется около четырёх метров в секунду. Ветер восточный или юго-восточный.Эти погодные условия будут сопровождать нас вплоть до вечера воскресенья — тогда температура резко понизится до -8, а затем и до -12 ночью. На следующей неделе нижегородцев, согласно прогнозам синоптиков, ожидают морозы до -18 градусов, пасмурное небо и снегопады каждый день.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!