Нижегородцы заявили о нехватке автобусов и их переполненности. К примеру, пользователи Instagram обозначили маршруты №90 и №71, которые связывают центр Нижнего Новгорода и Сормовский район. С жалобой на проблему они обратились напрямую к губернатору региона Глебу Никитину в комментариях его аккаунта. По их словам, помимо прочих неудобств, это также чревато взлётом числа заражений коронавирусом при таком скоплении людей.На комментарии нижегородцев откликнулся официальный аккаунт нижегородского регионального правительства. В ответе прозвучало, что к сокращению количества автобусных рейсов привела нехватка кадров. Отсюда и увеличение интервала между рейсами, поэтому нижегородцы стали дольше ждать нужный автобус.– У перевозчиков катастрофически не хватает водительских кадров, а многие водители ещё и на больничном по ковиду находятся. Работа в этом направлении ведётся постоянно, – отметили нижегородские власти, как сообщило издание GiperNN.А также правительство добавило, что информацию о вакансиях можно найти в социальных сетях, СМИ и в салонах автобусов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!