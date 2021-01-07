За прошедший 2020 год на территории Нижегородской области провели более 6,7 тысячи проверок по соблюдению требований Указа губернатора \\"О режиме повышенной готовности\\". Сообщается, что рейды по организациям торговли и общепита региона проводились ежедневно. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского регионального правительства.– С учётом складывающейся эпидемиологической обстановки на территории Нижегородской области наши сотрудники усилили работу по проведению контрольных мероприятий в торговых центрах, гипермаркетах и на предприятиях общепита. Проверки мы проводили ежедневно не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области. Старались донести до каждого руководителя организаций общепита и торговли информацию о необходимости соблюдения мер безопасности, – заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.Он также обратил внимание на то, что в основном требования Роспотребнадзора организации соблюдают. Под конец года нарушений стало значительно меньше.– Всего по итогам 2020 года наши сотрудники провели более 6,7 тысячи проверок. Было организовано около 1400 профилактических бесед с руководителями торговых объектов и общепита и составлено порядка 110 протоколов, которые переданы в суд для рассмотрения. И уже по 48 из них вынесено решение о наложении штрафа на общую сумму около 448 тысяч рублей, – рассказал Максим Черкасов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!