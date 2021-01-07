С 1 января 2021 года содержание 134 контейнерных площадок и 66 придомовых территорий проверили сотрудники Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба региона.Генеральному директору ООО «Домоуправ» выдвинуто предостережение, так как на территории, находящейся в управлении компании, выявили ряд нарушений по содержанию прилегающей к многоквартирным жилым домам площади. Повторный объезд этого участка помог убедиться, что замечания были устранены. Управляющая компания очистила территорию от снега. Замечаний по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок у специалистов не осталось.Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение Государственной жилищной инспекции региона повысить контроль за работой управляющих компаний, обеспечить высокий уровень качества предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!