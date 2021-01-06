Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнил мечту 14-летней Алии Зайнетдиновой из Дзержинска. Благодаря проекту «Елка желаний» школьница вместе с мамой смогла побывать в новогодней Москве, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Департамент внешних связей специально для этой семьи разработал программу поездки. 5 января Алия вместе с мамой посетили Москву, совершили обзорную экскурсию по столице и прогулялись по Красной площади, покатались на ГУМ-катке.«Нам подарили чудесную сказку, даже не ожидали, впечатления самые положительные! Побывали с Дедом Морозом на экскурсии. Очень хорошо покатались на коньках», - рассказала мама Алии Лариса Крестьянова.Сама школьница также призналась, что осталась в восторге от новогодней Москвы.«Каток очень красивый. Очень хорошие впечатления, рада, что исполнили мою новогоднюю мечту», - рассказала Алия.