В Нижегородской области за последние сутки от коронавируса скончались еще 14 человек. Об этом сообщается на сервисе статистики Яндекса.По данным на 6 января 2021 года, число новых заражений в Нижегородской области за сутки составило 464. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 72654 человек, 1742 из них скончались. Показатель летальности по нашему региону составляет 2,4%.Вместе с тем, по последним данным, от COVID-19 уже излечились 64 931 нижегородцев. Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России: впереди только Москва, Санкт-Петербург и Московская область.К счастью, в последние несколько дней, согласно официальной статистике, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижегородской области пошла на спад. Однако говорить о том, что регион вышел на плато, пока преждевременно: возможно, просто сказываются праздничные дни.В конце прошлого года в регионе началась вакцинация от коронавируса. Пока прививку могут сделать лишь медики, учителя, соцработники и волонтеры, однако совсем скоро вакцинация станет массовой.