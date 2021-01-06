Нижегородская область направит 15 миллионов рублей на проект «Автолавки в село» в 2021 году. В этом году субсидии на покупку новых автолавок получат предприниматели из 13 районов, сообщает пресс-служба областной администрации.«Проект «Автолавки в село» работает уже второй год. В прошлом году на проект выделено 13,6 млн рублей, а в 2021-м на эту меру поддержки будет направлено еще 15 млн рублей из областного бюджета», - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.Каждый предприниматель, получивший субсидию, обслуживает автолавкой не менее пяти населенных пунктов, а зачастую гораздо больше. Благодаря этому проекту сотни жителей отдаленных сел и деревень имеют возможность получать услуги нестационарной торговли. Благодаря субсидии предприниматели могут купить усовершенствованные машины с холодильным оборудованием, что позволит расширить ассортимент продукции.