Работы по устранению крупной аварии на магистральном трубопроводе в Дзержинске завершились. Об этом сообщил мэр города Иван Носков на своей странице в соцсети.«Поврежденный участок демонтирован и заменен. Отмечу, что работы закончились даже с небольшим опережением графика. В данный момент специалисты заполняют систему теплоносителем. В дома отопление и ГВС вернутся постепенно, чтобы избежать перегрузки системы и не спровоцировать новые технологические сбои. Этот процесс займет несколько часов», - написал чиновник.Напомним, серьезная коммунальная авария произошла в Дзержинске в 6 утра 5 января. Там на улице Студенческой произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за чего столб воды фонтаном бил прямо из-под земли.В результате аварии около сотни домов остались без отопления и горячей воды. В их число также вошла больница и социальный приют.Еще утром местные власти пообещали, что авария будет устранена до 18 часов. На аварийном участке работали 12 человек – бригада тепловых сетей Дзержинска.