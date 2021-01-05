Нижегородские предприятия в 2020 году получили в кредит 3 миллиарда рублей на условиях поручительства. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Программа позволяет предпринимателям получить финансовую поддержку в тех случаях, когда им недостаточно собственных средств для обеспечения работы компании. Поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, займам бизнес может получить в размере от 100 тысяч до 25 млн рублей на срок до 7 лет.«Такая поддержка позволяет предприятиям закупать современное оборудование, пополнять оборотные средства, реализовывать инвестпроекты, создавать новые рабочие места, что особенно ценно в период пандемии. Всего за время работы программы гарантийной поддержки было выдано поручительств на сумму более 6,5 миллиарда рублей, что позволило нижегородским предпринимателям получить 14,5 миллиарда рублей кредитных средств», - рассказал глава региона.