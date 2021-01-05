Более 50 светофоров изменили режим работы в Нижнем Новгороде в 2020 году. Их перенастраивают для улучшения пропускной способности дорог, сообщили в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (СМЭУ).Специалисты ведомства изучили трафик на ряде участков нижегородских дорог и подготовили технические задания для изменения работы светофорных объектов.Так, в прошлом году были перенастроены светофоры на пересечении улиц Минеева и Космической, улиц Глеба Успенского и Адмирала Нахимова, Нижне-Волжской набережной и Георгиевского съезда, улиц Культуры и Новосоветской, улицы Циолковского и бульвара Юбилейного, а также на других участках.На перекрестке Анкудиновского шоссе и улицы Полярной, а также на Комсомольской площади около торгового центра была проведена реконструкция светофоров с введением их в нормативный режим работы.На площади Лядова, на проспекте Гагарина в районе деревни Ольгино, на улицах Родионова и Коминтерна было организовано координированное управление светофорными объектами, так как трафик здесь наиболее насыщенный.