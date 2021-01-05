Государственные микрозаймы на общую сумму более 500 млн рублей получили нижегородские предприниматели в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.По данным областной администрации, количество выданных средств, а также число предпринимателей, воспользовавшихся этой услугой, за последний год выросло в два раза. В 2020-м году микрозайм от государства получили 230 нижегородских бизнесменов.«Микрозаймы выдаются на развитие бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 10% годовых на срок до 36 месяцев», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.Чаще всего на эти деньги предприниматели закупают оборудование для своего бизнеса, а также к микрозаймам прибегают в трудные времена – например, чтобы выплатить сотрудникам зарплату. Очевидно, что прошедший год был непростым для абсолютного большинства сегментов бизнес-сферы. Для пострадавших от пандемии предпринимателей даже был разработан специальный микрозайм.«Это заем «Антикризис» под 1−6% годовых: 3% - для тех, кто сохраняет коллектив, а самая низкая ставка — 1% - для тех, кто не только сохраняет, но и создает новые рабочие места. В период действия режима повышенной готовности максимальный срок займа снижен до 24 месяцев», - рассказал заместитель губернатора.Господдержку в виде льготных микрозаймов в регионе осуществляет «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания Нижегородской области» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».