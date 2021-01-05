Стихийную свалку ликвидировали коммунальщики в Советском районе Нижнего Новгорода. Она располагалась прямо около жилых домов №№26 и 28 по улице Генерала Ивлиева, сообщили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района.Как выяснилось, свалку здесь устраивают регулярно сами местные жители.«Месяц назад мы уже вывозили мусор с этого места, граждане снова складывают здесь строительные и бытовые отходы. На этот раз мы вывезли порядка 250 кубометров мусора. Территория была очищена и приведена в нормативное состояние», - рассказали в районной администрации.Всего в 2020 году на территории Советского района было ликвидировано более сорока несанкционированных свалок, вывезено три тысячи кубометров мусора. Большинство свалок, как говорят коммунальщики, располагалось рядом с контейнерными площадками.Напомним, в Нижнем Новгороде усилили контроль за подрядчиками по муниципальным контрактам в части утилизации строительных отходов. Так, выборочно проводится отслеживание транспортных средств подрядчика до мест разгрузки отходов, тщательно изучается документация, подрядчик обязан предоставить данные из системы ГЛОНАСС, подтверждающие передвижение транспорта и прочее. В случае нарушений со стороны подрядной организации работы не оплачиваются.«При выявлении фактов подлога или сброса отходов в неустановленные месте информация передается в правоохранительные органы и органы государственного экологического надзора. Такие прецеденты уже есть», - сообщил заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов.