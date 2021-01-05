Государственная жилищная инспекция Нижегородской области подала в суд на борскую управляющую компанию из-за отсутствия газоснабжения в новом жилом комплексе «Цветочный парк». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.В своем исковом требовании надзорный орган просит обязать коммунальщиков восстановить газоснабжение жилых домов, действуя в защиту прав и интересов собственников квартир жилого комплекса.Ранее по требованию прокуратуры госжилинспекция провела проверку в отношении управляющей компании, по результатам которой было возбуждено два административных дела с общей суммой штрафов в полмиллиона рублей.Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил государственной жилищной инспекции усилить контроль за домоуправляющими компаниями, а также за качеством предоставляемых коммунальных услуг.