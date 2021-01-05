В Нижегородской области за последние сутки от коронавируса скончались 18 человек. Такие данные на 5 января приводит сервис Яндекса.Между тем на фоне этой печальной статистики постепенно снижается число новых заражений. Так, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 405 случаев заболевания COVID-19: это на 16% меньше, чем вчера. Еще недавно, напомним, в регионе ежедневно регистрировалось более 500 новых случаев. Действительно ли Нижегородская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом или это улучшение на время праздников, покажет лишь время.На сегодняшний день в Нижегородской области 72190 случаев заражений коронавирусом. 1728 человек умерли с начала пандемии, не сумев побороть недуг.Всего в России на сегодняшний день более 3,2 млн заболевших. Коронавирус унес жизни 59506 человек.В конце прошлого года в Нижегородской области началась вакцинация от COVID-19. Пока прививки делают лишь медикам, учителям, соцработникам и волонтерам, но ожидается, что в конце января вакцинация станет массовой.