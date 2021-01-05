Подъезд к деревне Вышка построили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Речь идет об участке между трассой на деревню Инютино и деревней Вышка, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.Строительство велось три месяца. За это время подрядчик уложил 600 метров нового полотна из облегченного асфальтобетона со съездами, примыканиями и разворотной площадкой. Стоимость работ составила почти 15 млн рублей.«Эти работы позволили обеспечить круглогодичную транспортную связь населенного пункта с районным центром», - подчеркнул руководитель Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.Как уточнили в ведомстве, строительство осуществлялось в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».