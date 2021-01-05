Нижегородская область сэкономила по итогам торгов в 2020 году почти два миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.Всего в прошлом году в регионе было проведено более тысячи процедур торгов на общую сумму 49,6 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 4,4 заявки участников.Сэкономить удалось 1,9 млрд рублей. Самая заметная экономия произошла на торгах в сфере строительства и содержания автомобильных дорог: по итогам заключенных контрактов в бюджете удалось сохранить 552,8 млн рублей.Экономия от проведенных аукционов на выполнение работ по строительству социально-значимых объектов составила 290,9 млн рублей; на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и образования – 165,8 млн рублей; на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – 84,4 млн рублей. Более 100 млн рублей удалось сэкономить при заключении контракта на рекультивацию Шуваловской свалки.«На этапах, предшествующих организации закупок, удалось снизить стоимость товаров, работ и услуг в общей сложности на 4 млрд рублей. Это на 80% выше показателей 2019 года. Высокие показатели обусловлены, в частности, увеличением количества объектов строительства в связи с масштабной реализацией в области национальных проектов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.