Двадцатиградусные морозы придут в Нижний Новгород к концу первой полной недели 2021 году. Причиной станет сибирский антициклон, который придет на территорию Поволжья. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».Согласно прогнозу синоптиков, уже в ночь со вторника на среду (с 5 на 6 января) температура воздуха опустится до -14 градусов, на следующую ночь - до -17. С четверга и до конца недели передают осадки в виде снега. И если в четверг выглянет солнце, то в остальные дни небо вновь затянет тучами, вернется пасмурная погода.8,9 и 10 января ожидаются умеренные морозы с температурой воздуха -5…-7 градусов в дневные часы, до -10 – ночью. Однако уже в воскресенье ночью синоптики прогнозируют резкое похолодание до -20 градусов. Погода обещает быть пасмурной и снежной.Далее температура будет понижаться еще больше: начиная с 11 января, столбики термометров поползут вниз вплоть до отметки -29 градусов.