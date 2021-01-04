Вчера, 3 января 2021 года, ушёл из жизни ведущий солист и заведующий труппой Нижегородского Камерного музыкального театра им. В.Т.Степанова (далее - НКМТ им. В. Т. Степанова) Сергей Попов. Мужчина скончался на 35 году своей жизни. Об этом сообщили на официальной страничке театра в социальной сети «Вконтакте».Сергей Попов родился в Казахстане 2 мая 1985 года. Артист окончил Кыргызскую Национальную Консерваторию на вокально-хоровом факультете по специальности «Сольное пение». С 2014 года Сергей работал в НКМТ им. В. Т. Степанова.Артист лауреат премии «Нижегородская жемчужина», а также награжден почетной грамотой от союза театральных деятелей Казахстана «За вклад в развитие культуры».Отметим, что в связи с трагическими событиями НКМТ им. В. Т. Степанова отменил новогодние концерты, которые должны были состояться 8 и 10 января. Сотрудники театра также объявили, что в марте 2021 года состоится концерт памяти артиста Сергея Попова.Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Сергея Попова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!