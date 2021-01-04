В Нижегородской области назвали лучшие районы по реализации программы «Волонтеры культуры» в 2020 году. Ими стали Кулебакский, Вадский, Краснобаковский, Дивеевский и Большеболдинский районы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Также региональное сообщество общественного движения «Волонтеры культуры» рассказало о планах на будущее. В частности, в 2021 году особое внимание уделят развитию системы мотивации и поощрения добровольцев в сфере культуры. Также будут вестись работы по формированию инфраструктуры для волонтерского сообщества,- Мы продолжим развивать программу «Волонтеры культуры» на местном уровне и привлекать в наши проекты неравнодушных жителей, - поедлился региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.Естественно, в этом году не обойдется без помощи волонтеров и в подготовке мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!