Министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов подарил ноутбук девочке из Дзержинска. Подарок 12-летней Анастасии Сивко вручили накануне Нового года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.- Это счастье – почувствовать себя на некоторое время Дедом Морозом и исполнить мечту ребенка. Хотелось бы, чтобы в 2021 году было как можно больше счастливых и здоровых детей, - подчеркнул министр.Известно, что девочка уже давно мечтала о собственном ноутбуке, ведь из-за регулярного лечения и реабилитации семья зачастую оказывается в разъездах. Кроме того, ноутбук очень необходимая вещь для дистанционного обучения.- Трудно передать свои эмоции и восхищение, хочется прыгать и кричать от радости, - поделилась своими впечатлениями Анастасия. - Всем нижегородцам в Новый год желаю счастья, здоровья, и пусть все добрые мечты сбудутся у каждого из нас! Еще раз большое спасибо! Это чудо для всей нашей семьи.О Всероссийской акции «Ёлка желаний», в которой исполняют желания детей с особенностями здоровья, семья узнала в 2019 году из СМИ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!