По данным на 4 января 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 482 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 71 785 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 470 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 64 003 жителя Нижегородской области.По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область, Санкт-Петербург и Москва.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!