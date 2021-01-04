Универсальную хоккейную коробку «Кларк» открыли в Кстове. Обновлением конструкции занимались в рамках проекта «Вам решать». Об этом сообщает администрация Кстовского района.Старая коробка была востребована у местной детворы, поэтому было принято решение привести её в порядок. Благодаря капитальному ремонту хоккейная коробка стала современной и универсальной.- В зимний период ребята смогут заниматься хоккеем и кататься на коньках, а летом - играть в баскетбол и волейбол, - отметил глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков.На объекте рабочие уложили новое покрытие и установили хоккейные ворота. Кроме того, старые деревянные борта заменили на пластиковые, а около площадки появились опоры освещенияК ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!