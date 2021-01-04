Смертельная авария произошла сегодня ночью в Воротынском районе. На 537 километре трассы «Москва – Уфа» столкнулись «Лада» и «Форд». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.Согласно полученной информации, в результате происшествия погиб один человек - девушка. Ещё пять человек получили ранения разной степени тяжести.- Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС: 3 человека, 1 единица техники, - сообщает ведомство.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!