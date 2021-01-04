Мечта 11-летнего Ильи из посёлка Новинки исполнилась в новогодние праздники. Мальчику подарили ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.В рамках акции «Ёлка желаний» желание Ильи исполнил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.- Я надеюсь, что ноутбук поможет Илье в обучении, в получении дополнительных знаний, а также позволит реализовать какие-то творческие проекты в новом, 2021, году и добиться успеха. Мечты детей непременно должны сбываться, - рассказал министр.Принять участие в акции и исполнить чью-то мечту может любой житель России, для этого лишь нужно снять открытку с интерактивной елки на сайте елкажеланий.рф.Согласно акции, желания, которые загадывают дети, довольно разнообразны. Это могут быть книги, игрушки, цифровая техника или нечто масштабное, например, встреча со «звездой» или поездка в пределах страны.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!