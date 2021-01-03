В Богородске Госжилинспекция проверила работу ресурсоснабжающую организацию. Рейд был проведен в связи с обращениями граждан по вопросам горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Специалисты посетили несколько адресов, которые обслуживает организации АО «Нижегородская областная коммунальная компания».- Ресурсоснабжающая организация сработала оперативно. Некоторые жители даже не заметили, что были перерывы. Мы держим ситуацию на контроле, - подчеркнула главный специалист Дзержинского отдела ГЖИ Арина Завитова.К слову, реакция на сигнал о перерывах в отоплении и горячего водоснабжения была незамедлительной. По словам и.о. генерального директора АО «НОКК» Рамиля Галимуллина, специалисты приступили к ремонту в течение получаса.Так, в кратчайшие сроки было восстановлено отопление и горячее водоснабжение в домах на улице Ленина и Карла Маркса.- Без горячей воды и тепла в праздники жителей мы не оставили, - сообщил Рамиль Галимуллин.Он также отметил, что ранее на улице Карла Маркса заменили по 640 метров сетей отопления и горячего водоснабжения. Проведенные работы помогут в дальнейшем избежать аварий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!