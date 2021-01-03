Новые сроки охоты на лося вступили в силу в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает Госохотнадзор.Теперь охотиться на половозрастные группы лося разрешено с 1 октября по 10 января, а на взрослых самцов с 1 по 30 сентября. В остальное время охота на лося считается незаконной, штраф за одну убитую особь составляет от 240 тысяч до 400 тысяч рублей.Напомним, что для сохранения стабильной численности животных, в регионе применяется принцип антибраконьерских групп. Так, благодаря контрольно-надзорным мероприятиям в регионе увеличилась численность лося и косули. В настоящее время в регионе насчитывается 16,4 тысяч особей лося и свыше 1300 косуль.Накануне мы также сообщали, что с 1 января в регионе действуют новые параметры осуществления охоты.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!