В Нижегородской области начали действовать результаты новой кадастровой оценки. С 1 января 2021 года по ряду объектов произошло существенное снижение стоимости, по некоторым объектам - рост. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.- Это ожидаемо: прошлая оценка проводилась в 2011 году, и результаты за 10 лет уже потеряли актуальность. При этом кадастровая стоимость объектов не выше рыночной. Это главный принцип, - объяснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.Так, чтобы в период пандемии снизить нагрузку на бизнес, был принят закон о снижении налога на имущество организаций от кадастровой стоимости. К слову, сумма налога на имущество у организации за 2021 год не может быть ниже исчисленного налога за предыдущий год.Важно упомянуть, что если собственник не согласен с результатами оценки, существует несколько механизмов, с помощью которых он может повлиять на них. Подробнее ознакомиться с результатами новой кадастровой оценки можно здесь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!