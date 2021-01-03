В Нижнем Новгороде завершился конкурс «Ёлка Победы 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в конкурсе приняли 10 библиотек Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Все ёлочки были тематически оформлены, некоторые из них украсили бумажными самолетиками и танками, другие фронтовыми письмами в форме треугольников. На суд жюри также была представлена ёлочка, наряженная в духе советского времени.Победителем конкурса стала Центральная районная библиотека имени В.Г. Короленко.- В оценке конкурсных работ учитывались творческий замысел, оригинальность, наличие интересных деталей, усиливающих смысловую нагрузку, степень использования исторического материала, - подчеркнули в администрации района.Глава Нижегородского района Илья Лагутин поздравил коллективы библиотек с Новым годом и вручил памятные подарки.- Новый год – это яркий, загадочный, неповторимый, удивительный праздник. Отрадно, что в библиотеках Нижегородского района уже всё «дышит» новогодним настроением, - отметил он.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!