По данным на 3 января 2021 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 478 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 63 533 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.За последние сутки было выявлено 483 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 71 303 человек.К сожалению, число умерших выросло до 1 693 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще пятнадцать нижегородцев.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!