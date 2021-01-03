Остекления окон подвального помещения добилась жительница Сергача. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Женщина пожаловалась в ГЖИ, что в квартирах первого этажа дома 14б/1 в поселке Молодежном нарушается температурный режим. После этого Госжилинспекция провела проверку, установив факт нарушения. Домуправляющей компании было вынесено предостережение.- В рамках повторной проверки мы зафиксировали устранение нарушения, остекление восстановлено, – поделился начальник Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Алексей Федосеев.Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и качеством предоставления коммунальных услуг.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!