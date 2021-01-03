В канун Нового года в рамках проекта «Елка желаний» исполнилась долгожданная мечта 8-летней Кристины Лодочниковой из Семенова. Она получила новый компьютер и набор новогодних елочных шаров, выполненных в стилистике празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Желание девочки исполнил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.- Дети с особым трепетом ждут новогоднего чуда. Задача взрослых – воплотить их заветные мечты и подарить ощущение праздника. Акция «Ёлка желаний» дает шанс почувствовать себя волшебником и сделать доброе дело для тех, кто больше всего в этом нуждается, - отметил зампредседатель.К слову, компьютер для Кристины был не только мечтой, но и необходимой вещью. Оказалось, что ноутбук семьи Лодочниковых пришел в негодность и при переходе на «дистанционку» у девочки возникли трудности.- Когда дочка узнала, что привезут компьютер, ее счастью не было предела. Спасибо за новогодний подарок и оказанную помощь нашей семье. Новогоднее чудо свершилось! – поделилась Татьяна Лодочникова, мама Кристины.Принять участие в акции и исполнить чью-то мечту может любой житель России, для этого лишь нужно снять открытку с интерактивной елки на сайте елкажеланий.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!