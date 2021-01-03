В Нижегородской области в 2020 году перевыполнен план по подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов. Подключение проходило в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает заместитель губернатора Егор Поляков.Известно, что по плану к скоростному интернету должны были подключить 354 учреждения, но в дополнение было произведено подключение ещё 112 объектов. Так, например, подсоединение к сети произошло в 137 школах, 201 фельдшерско-акушерском и фельдшерском пункте, 23 пожарных частях.- Контракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов заключен на сумму около 900 млн рублей и рассчитан на 2019-2021 годы. Это федеральные ассигнования, - отметил Егор Поляков.К слову, уже к концу 2021 года все школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом.- На сегодняшний день такого подключения нет в 169 общеобразовательных организациях региона, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Напомним, ранее по нацпроекту «Цифровая экономика» в области в 2020 году проводились курсы повышения квалификации по персональным цифровым сертификатам. Важно, что по числу граждан, прошедших обучение, Нижегородская область оказалась на 2-м месте среди 48 регионов России, участвующих в проекте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!