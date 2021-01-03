Основатель и генеральный директор компании «Сонет» Алексей Малышев прокомментировал итоги 2020 года. Он заявил, что одним из наиболее знаковых событий для области в этом году стало проведение конференции ЦИПР.- Роль информационных технологий в сообществе с учетом специфики этого года перестала быть узкофункциональной. IT-технологии проникли во всех сферы жизни. Сейчас это жизненная необходимость. Цифровизация из просто слова перешла в конкретные реальные проекты. Те компании, которые развивали и вкладывались в IT, проходят кризис с минимальными потерями. Это помогло многим предприятиям эффективно перестроиться и выжить в новых условиях, - сказал он.Он подчеркнул, что проведение конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) - для города большая честь и заслуга губернатора Глеба Никитина.- На одной площадке собрались ключевые лица со стороны государства и бизнеса. Обсуждали, как IT может помочь стать эффективнее и быстрее развиваться. Мы, как системный интегратор, развернули на стенде Нижегородской области ряд решений, основанных на искусственном интеллекте, rfid-технологиях. Цифровизация - это сейчас один из немногих способов повышать эффективность бизнеса и государства. По тому резонансу, который вызвало это мероприятие, видно, насколько государство и бизнес это осознают и заинтересованы в IT-технологиях, - добавил Алексей Малышев.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!