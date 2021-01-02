13-летнему Дамиру Хайретдинову из Дзержинска подарили ноутбук к Новому году. Мечту мальчика исполнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Накануне замгубернатора принял участие во Всероссийском проекте «Елка желаний». Он снял с новогодней ёлки на территории Нижегородской ярмарки открытку-пожелание юного нижегородца.- Дамир – очень светлый и добрый парень, который растет настоящим мужчиной. Ноутбук очень пригодится ему в учебе, поможет творческому развитию, ну и, конечно, сделает его жизнь немного веселее. Сегодня Дамир борется с тяжелым заболеванием, и очень надеюсь, что в новом году исполнится главное желание его семьи - мальчик будет встречать 2022 год здоровым, - поделился Андрей Саносян.Напомним, что ранее Глеб Никитин реализовал желание Михаила Шлоссера из Нижнего Новгорода. Юный нижегородец получил домашний аэрохоккей и фирменную майку команды «Торпедо», которую подписали все игроки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!