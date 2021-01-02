В Воскресенском районе построили новую дорогу за 31, 1 миллиона рублей. Работы были выполнены в рамках госпрограммы «Развитие АПК Нижегородской области». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.Асфальтовое покрытие появилось от автодороги Люнда-Осиновка-Бовырино к деревне Бовырино. Ранее на этом участке грунтовая дорога, которую часто размывало и это мешало передвижению автомобилей.- Теперь, благодаря строительству новой дороги, мы обеспечили круглогодичную связь деревни с районным и областным центром, – подчеркнул губернатор. - Теперь и скорая помощь, и пожарные смогут оперативно добраться до деревни в любую погоду.Отметим, что строительство дороги было необходимо для удобства местных жителей. Заказчиком работ выступило Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!