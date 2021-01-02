В 2021 году на празднование 100-летия со дня рождения академика А. Д. Сахарова Нижегородская область потратит свыше 95 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.Важным событием станет XVI Международный фестиваль искусств им. А. Д. Сахарова, который пройдет в обновленном Кремлевском зале филармонии. Нижегородцы в период с 21 мая по 2 июня 2021 года смогут посмотреть мультимедийное шоу, побывать на мастер-классах и творческих встречах. В концертах примут участие известные музыканты и артисты, в частности, Денис Мацуев, Сергей Крылов, Эдвард Радзинский и многие другие.К празднованию также проведут ремонтные работы в музее-квартире А. Д. Сахарова.- Мы хотим не просто посвятить фестиваль Сахарову, а раскрыть Андрея Дмитриевича как великого ученого, гуманиста и человека через музыку, поэтому часть программы будет состоять из его любимых произведений, – отметила художественный руководитель и директор Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Л. Ростроповича, заслуженный деятель искусств России Ольга Томина.Программа мероприятий также включит в себя фестиваль академической музыки, лектории и выступления крупных ученых. Состоятся литературный микрофон «Лирика Свободы», конференция «Русский лауреат Нобелевской премии», 26-я сессия молодых ученых.- Надеемся, что к этому времени основные ограничения по коронавирусу в Нижегородской области будут сняты и мы сможем принять большое число гостей и зрителей, – добавил Олег Беркович.В посёлке Выездное благоустроят сквер с памятником деду академика – Ивана Николаевича Сахарова. К слову, преобразится в 2021 году и Арзамасская центральная районная библиотека им. И. Н. Сахарова.В центре Сарова в этом году установят памятник А. Д. Сахарову, а в музее Музее ядерного оружия откроют цифровую экспозицию, посвященную академику.Отметим, что в 2020 году в области провели Дни А. Д. Сахарова и онлайн-дискуссия для школьников «Свобода выбора остается за человеком». Кроме того, были представлены виртуальные выставки-обзоры «Жизнь А. Д. Сахарова в Нижнем» и «Отец водородной бомбы».К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!