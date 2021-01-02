Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал на своей странице в Instagram, почему в настоящее время невозможно открыть «хамамы» в фитнес-клубах.Одна из пользовательниц социальных сетей возмутилась тем, что заплатила за абонемент в фитнес-клуб полную стоимость, в которую входит неработающая услуга – сауна «хамам».- Получается нас кинули, ссылаются на ваш запрет, – рассказывает korolevate8.Глава региона ответил, что в области соблюдаются требования Роспотребнадзора и сейчас либо фитнес работает без хамама, либо он не работает совсем.- Поскольку это все же не первой необходимости услуга, думаю, вся индустрия поддерживает решение работать в заданных условиях, - добавил Глеб Никитин.Следом другая подписчица возмутилась и спросила, почему тогда работают городские бани. На это ответ пришёл от правительства Нижегородской области, которое сообщило, что бани работают с соблюдением отдельных требований.- В банях фитнес-центров соблюдение правил не представляется возможным, - отметили власти.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!