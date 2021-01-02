С 1 января 2021 года в Нижегородской области завершился сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь. Этот вид охоты в регионе продолжался с 25 июля по 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.Добыча дичи с помощью ловчих птиц считается редкостью в нашей области. Это связано с тем, что приручить пернатого хищника сложное занятие. От охотника требуется много усилий, терпения и знания особенностей поведения птицы.- Охоту с ловчими птицами считают высшей ступенью охотничьего искусства и даже способом совершенствования человека, поскольку будущего крылатого охотника необходимо воспитывать, начиная с птенца, - делятся в госохотнадзоре.Отметим, что с этого года в регионе действуют Новые параметры осуществления охоты. Согласно этим изменениям, законная охота с ловчими птицами будет совпадать со сроками охоты с подружейными собаками.Так, сезон охоты с ловчими птицами будет возможен:- с 25 июля по 30 ноября можно охотиться на болотно-луговую дичь;- с 5 августа по 28 февраля на боровую дичь, кроме вальдшнепа;- с 5 августа по 30 ноября на полевую дичь, вальдшнепа;- с 21 августа по 30 ноября на водоплавающую дичь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!