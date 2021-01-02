В роддомах Нижегородской области в новогоднюю ночь на свет появились семь малышей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.Надо сказать, что в эту ночь лидировали девочки. Так, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года родилось 4 девочки и 3 мальчика.Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде названы самые популярные имена для новорожденных. Второй год подряд самым популярным мужским именем в регионе считается Артём. Среди новорожденных мальчиков ТОП также вошли имена Александр, Михаил, Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Егор, Кирилл и Роман.А вот среди имен для девочек на первом месте сейчас имя София. На втором месте по популярности в Нижегородской области находится имя Виктория, а на третьем – Анастасия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!