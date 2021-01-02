Директор конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Ольга Пивень прокомментировала итоги 2020 года для Нижегородской области. Она считает, что сейчас Нижний Новгород – один из крупнейших инновационных городов.- Мы очень рады, что смогли в минувшем году провести ЦИПР в Нижнем Новгороде, потому что это один из крупнейших инновационных городов. По темпам инновационного развития Нижегородская область входит в десятку самых крупных регионов России, в пятерку по размеру заработной платы IT-специалистов и по числу IT-специалистов находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в Нижегородской области сейчас развивается большой IT-кластер, что также отвечает нашему запросу на присутствие в регионах с высокой концентрацией IT-бизнес-инфраструктуры. На протяжении достаточно долгого времени мы успешно сотрудничали с Татарстаном, но было принято решено изменить локацию. И поскольку Нижний Новгород с точки зрения высокотехнологичного сегмента развивается достаточно высокими темпами, наше присутствие здесь вполне логично, - рассказала она.-Мы крайне положительно оцениваем работу коллектива Нижегородской ярмарки и «цифрового» блока нижегородского правительства, потому что они были максимально вовлечены в проект и принимали активное участие как на этапах подготовки деловой программы, так и на этапах самой конференции. Разница в проведении ЦИПРа в Иннополисе и в столице Приволжского федерального округа состоит в том, что в Нижнем Новгороде конференция организуется в центре города. Это обеспечивает более комфортную логистическую доступность. В прошлом году мы не смогли сделать публичный день для жителей города в связи с ограничениями, связанными с пандемией. В 2021-м, надеемся, что обязательно сделаем, - добавила Ольга Пивень.- Я ранее была на Нижегородской ярмарке и участвовала в организации одного из мероприятий несколько лет назад, когда еще площадка была в другом формате и управлялась другой командой. Поменялось практически все. Из достаточно «олдскульного» пространства ярмарка превратилась в точку притяжения для современных выставок с молодой, динамичной, модной командой, которая готова не просто представлять площадку, но и активно участвовать в создании качественного продукта, - заключила она.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!