С 1 января 2021 года в Нижегородской области завершился сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщают в региональном комитете госохотнадзора.Законно добывать пернатую дичь в наших краях разрешено было с 5 августа по 31 декабря 2020 года.- Этот вид охоты пользуется особой популярностью. Для большинства охотников добыть из-под собаки вальдшнепа намного ценнее, чем более крупную дичь, например, утку, - рассказали в ведомстве.Охотничьи собаки предназначены для охоты на луговую, боровую, болотную, водоплавающую дичь, а также зайца и другого мелкого зверя. При обнаружении дичи они замирают в «стойке», показывая охотнику место, где прячется дичь.Напомним, что в этом году в регионе начнут действовать Новые параметры осуществления охоты. Согласно этим изменениям, законная охота на боровую дичь с подружейными собаками будет открыта в другие временные сроки:- с 25 июля по 30 ноября можно охотиться на болотно-луговую дичь;- с 5 августа по 28 февраля на боровую дичь, кроме вальдшнепа;- с 5 августа по 30 ноября на полевую дичь, вальдшнепа;- с 21 августа по 30 ноября на водоплавающую дичь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!