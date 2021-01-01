Новый 2021-ый только вступил в свои права и сразу стал наводить свои порядки. Нижегородцев, привыкших за прошедший декабрь 2020-ого к серьёзным холодам, ожидает значительное потепление.Завтра, 2 января, в Нижнем Новгороде температура воздуха будет устойчиво держаться на уровне -3-2 градусов, согласно прогнозам синоптиков. Утро нас ждёт пасмурным, а весь оставшийся день вплоть до ночи будет идти снег. От достаточно сильного с утра к вечеру он утихнет до небольшого. Ощущаться температура может как -8 градусов. Скорость ветра ожидается средняя: от 2,6 до 4 метров в секунду. Направление ветра на протяжении суток будет юго-восточным. Влажность воздуха может варьировать от 91% до 95%, а атмосферное давление уверенно продержится на уровне 755-756 миллиметров ртутного столба.А вот в воскресенье, 3 января, температура воздуха поднимется до +1 градуса, а ощущаться может как-5-4 градуса. В остальном воскресенье повторит погодные условия субботы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!