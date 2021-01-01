Нижегородцам напомнили правила обращения по единому номеру вызова экстренных служб \\"112\\", а также подробно рассказали о работе службы. Информацию предоставила пресс-служба правительства Нижегородского региона.С 31 декабря по 10 января служба \\"112\\" работает в штатном режиме, то есть круглосуточно. Вызов по единому номеру \\"112\\" бесплатный для всех граждан. Более того, набрать его можно с мобильного телефона при отсутствии средств на счету или без SIM-карты в телефоне. Единственное, что для этого требуется, — находиться в зоне действия сети любого из мобильных операторов. А также нижегородцев информируют, что для вызова спецслужб жители могут не только звонить, но и отправлять сообщения.— В случае, когда человек не может разговаривать по каким-либо причинам, можно отправить сообщение на короткий номер \\"112\\". Оно будет обработано оператором и направлено в экстренные службы, — пояснил начальник отдела центра обработки вызовов системы \\"112\\" Сергей Бучацкий.Если же телефонная линия оказалась занята, тогда звонящего переведут на автоответчик, где будет предложено выбрать необходимую службу для обращения.Также служба \\"112\\" напоминает, что важно знать номер телефона, на который сможет перезвонить оператор в случае необходимости. А для тех, у кого есть ограничения по зрению, необходимо заблаговременно создать в телефоне кнопку быстрого набора номера \\"112\\".Если человек страдает нарушением слуха, тогда в SMS-сообщении на номер \\"112\\" требуется в самом начале указать это для будущего взаимодействия с оператором. Следом указываются ФИО, возраст (если нужна медпомощь), подробный адрес и пояснение того, что случилось. А также нужно указать, кто откроет дверь, если специалистов вызывают на дом.В особенности сотрудники службы \\"112\\" указывают на то, что ложный вызов может стоить кому-то жизни. Административная ответственность за ложный вызов предусматривается статьёй: взимается штраф от 1000 до 1500 рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!