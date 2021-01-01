С первого дня наступившего 2021 года в Нижегородской области легализована охота с применением метательного стрелкового оружия — луков и арбалетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональный Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.— Исключение — применение этих видов охотничьего оружия при коллективной охоте в общедоступных охотничьих угодьях. Также при охоте с использованием охотничьего метательного стрелкового оружия запрещено использовать тепловизоры и приборы ночного видения, — пояснили в комитете Госохотнадзора.Утвердил новые Параметры осуществления охоты в Нижегородской области глава региона Глеб Никитин 30 декабря прошедшего 2020 года, а вступают в силу они сегодня — 1 января 2021-ого.— Новые параметры обязательны к исполнению всеми охотниками Нижегородской области. По сравнению с предыдущими, в новых правилах имеется ряд отличий, основные из них касаются сроков охоты, — сказали в комитете, призвав охотников в кратчайшие сроки изучить новые правила и соблюдать их неукоснительно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!