Часовой механизм на колокольне Спасо-Преображенского собора запустили в Нижнем Новгороде. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал не только на церемонии запуска, но и на освящении храма в честь святителя Николая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.- Сейчас мы были на смотровой площадке колокольни. По-моему, оттуда открывается один из лучших видов не только в России, но и во всем мире. Даже ради этого стоит приехать в Нижний Новгород! – отметил глава региона.Губернатор отметил важность процесса возрождение святынь Нижегородского кремля в преддверии 800-летия города. Он также отметил, что сейчас храм полностью восстановлен, работы идут только в прилегающем к нему здании. Окончательный срок сдачи объекта запланирован на июнь 2021 года.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уверен, что обзорная площадка, и разные циферблаты часов привлекут туристов в обновленную достопримечательность города.- В кремле воссоздана соборная колокольня, на которой устроены часы по образцу XIX века. Сегодня в полдень эти часы впервые отбили время нашего града. Это символическое начало торжеств, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, - подчеркнул митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.Глеб Никитин выразил благодарность всем, кто принял участие в возрождении святынь кремля.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!