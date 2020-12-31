Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание по реализации объектов благоустройства в Нижнем Новгороде. Глава региона также оценил украшение улиц и общественных пространств к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.В первую очередь губернатор побывал в обновленном сквере на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко. После проведенных работ в 2020 году пространство стало хорошей зоной отдыха в центре города. Во время осмотра территории губернатор успел пообщаться с местными жителями, которые попросили также обратить внимание на благоустройство дворов.- В 2021 году акцент пока сохранен на благоустройстве общественных пространств. Но в 2022 году начнем больше внимания уделять именно дворовым территориям. И в этой работе, конечно, очень важна активная позиция жителей, - рассказал Глеб Никитин.Посетил глава региона и площадь перед Канатной дорогой, где до сих пор продолжаются работы по переустройству.- Эта территория обладает колоссальным туристическим потенциалом. Обязательно продолжим работу по ее включению в комплексные прогулочные маршруты, - подчеркнул губернатор.Другой точкой объезда стала благоустроенная площадь Маркина. Там улучшили пешеходную инфраструктуру и организовали безбарьерную среду для маломобильных групп населения. Рабочие также создали новые функциональные зоны и постарались максимально сохранить существующие зеленые насаждения.- Конечно, площадь уже приобрела совсем другой вид, - поделился губернатор Нижегородской области. - Важно, чтобы она стала востребованной территорией для тех, кто любит Нижний Новгород.Стоит отметить, что на выездном совещании был поднят вопрос о возможности возобновления трамвайного движения на улице Рождественской.- Трамвай – исторический вид транспорта для Нижнего Новгорода, один из его символов. Нужно использовать возможности для его развития, в том числе в туристических целях, - добавил Глеб Никитин.Губернатор также посетил сквер имени Свердлова, оценил новогодние украшения на улице Большой Покровской и новое световое шоу на Дмитриевской башне Нижегородского кремля.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!