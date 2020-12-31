Сегодня, 31 декабря 2020 года, со второй половины дня и до 18-20 часов вечера в Нижегородской области ожидается ледяной дождь. На дорогах возможно образование гололедицы.В связи с такой погодой прогнозируется возникновение ЧС, обрушение линий связи и электропередач и падание деревьев. На трассах могут образоваться пробки и ДТП. Кроме того, в работе аэропорта «Стригино» тоже могут быть нарушения.Напомним, что нижегородским водителям следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах, выбирать безопасную дистанцию и интервал. Кроме того, лучше ограничить использование автомобилей без особой необходимости.Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, не стоит перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!