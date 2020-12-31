В Нижнем Новгороде после реконструкции открыли Технический музей. Накануне, 30 декабря, на церемонии открытия обновленной экспозиции побывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.- Технический музей в Нижнем Новгороде – это уникальное собрание старинной техники, инструментов и электроприборов в рабочем состоянии, аналогов которому нет в России, а масштабной экспозиции могут позавидовать и зарубежные музеи, - подчеркнул глава региона.Он пригласил нижегородцев вместе с детьми побывать в музее и прикоснуться к истории, проверить каждый механизм в действии. К тому же, к 800-летию города экспозиция музея заметно преобразилась.Рабочие провели не только отделку помещений, но и увеличили выставочную площадь на 200 квадратных метров. Кроме того, коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. В частности, теперь нижегородцы и гости города смогут увидеть тарантас и сани-кошовка, трактор Ford Zone, выпущенный заводом «Красный Путиловец» в Ленинграде в 1928 году.Ещё в стенах музея открылась новая экспозиция о кустарных промыслах Нижегородской губернии. Все предметы и инструменты представлены в подлинном виде, благодаря работе музейщиков.- В коллекции музея также появился керженский ботник – нижегородская лодка-однодеревка, которой уже более ста лет. Это единственный сохранившийся в мире экспонат, который можно увидеть только в Техническом музее, – поделился директор Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.Отметим, что на церемонии открытия губернатор также вручил благодарность создателю Технического музея и коллекционеру старинной техники Вячеславу Хуртину.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!