Вчера в 14:30 на улицах Нижнего Новгорода произошло жуткое ДТП. Около дома 70 на улице Федосеенко в Сормовской районе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Согласно полученной информации, 60-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль марки «Пежо».В результате аварии пассажир «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте, а водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, пострадал и пассажир автомобиля «Пежо».На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.\\"Комсомольская правда\\" в Нижнем Новгороде\\" выражает соболезнования родным и близким погибшего.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!