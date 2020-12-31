В Нижегородской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В новогоднюю ночь нижегородцы смогут запустить салют только на трёх площадках. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.Итак, нижегородцы смогут запустить салют:- в пляжной зоне озера «Земснаряд» 1 очереди на улице Смирнова на Автозаводе;- на площади Маршала Жукова за мемориалом Вечный огонь в Приокском районе;- на территории Сормовского парка, за Лебединым прудом, слева от центральной аллеи.Точки запуска расположены так, чтобы обеспечить безопасное расстояние до зданий и строений. В других районах специально отведенных площадок для салютов и фейерверков не будет.Напоминаем, что при запуске пиротехнической продукции запрещается производить запуск салютов в направлении людей, использовать салюты в помещении, а также наклоняться над работающим фейерверком или в случае его несрабатывания.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!